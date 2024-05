Il World Legends Padel Tour fa tappa a Roma: tanti ex calciatori in campo. Immobile: «Sto bene alla Lazio»

Il World Legends Padel Tour targato Emporio Armani inaugura la sua tappa nella Capitale. L’evento è iniziato ufficialmente alle 17 al circolo Due Ponti e terminerà domani con otto squadra che si affronteranno tra loro. Una due-giorni in cui la nostalgia per un calcio ormai passato si mescolerà con la curiosità per uno sport sempre più in voga come il padel che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli, esperti o meno.

Ecco i partecipanti al World Legends Padel Tour

Tra le categorie che amano maggiormente divertirsi nel campo a vetri ci sono gli ex calciatori, in tanti presenti al Due Ponti. In primis la coppia formata da Toni e Ceccarelli, già vincitori della tappa di Dubai, mentre a Barcellona a fine marzo hanno trionfato i due ex tennisti spagnoli Sergi Bruguera e Felix Mantilla. A sfidarli Locatelli e Candela, Borriello e Liverani, Marcolin e Perotti, Borja Valero e Panucci, Jimmy Ghione e Fisichella e infine la coppia “orange” Winter-De Boer.

Presenti Paredes e Immobile: «Mi trovo bene alla Lazio»

Presente anche un po’ di Roma attuale, ovvero Leandro Paredes, ma anche un po’ di Lazio con capitan Ciro Immobile, che ha raggiunto l’organizzatore dell'evento (e suo agente) Alessandro Moggi: «Futuro? Sto bene qui a Roma - le parole dell'attaccante ai microfoni dei cronisti presenti - e mi vedo bene con Tudor. Nazionale? La stagione non è andata bene, ma se Spalletti volesse farmi un regalo sono pronto». Dopo Roma, il 10 e l’11 giugno il tour tornerà in Spagna a Madrid, a settembre si sposterà a Parigi e infine a ottobre si dividerà in due manches: prima Amsterdam e poi Chicago. Questo il calendario previsto con un unico obiettivo per i partecipanti: qualificarsi alle Finals di Dubai in programma a novembre.