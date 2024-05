Venerdì 24 Maggio 2024, 06:00

Solo dieci di Wembley. Di quella finale vinta nel 2021 contro l’Inghilterra sono rimasti Donnarumma, Meret, Bastoni, Acerbi, Di Lorenzo, Barella, Cristante, Jorginho, Chiesa e Raspadori. Era nell’aria, ma fa uno strano effetto non trovare Immobile nella lista (provvisoria) per Euro 2024. All’esordio con Lucio, Ciro pure il capitano, ma poi si è disperso in una stagione non eccezionale con la maglia della Lazio. Ciro, 34 anni, lascia l’azzurro (a meno di clamorosi cambiamenti nei prossimi mesi) da miglior goleador in attività con 17 reti in 57 presenze, interrompendo un percorso cominciato nel 2014, l’anno del mondiale in Brasile. Un altro campione d’Europa non è presente nei trenta preconvocati, ovvero Manuel Locatelli. Spalletti ha bisogno di un regista vero, un vice di Jorginho e lo juventino ha dimostrato di essere un adattato al ruolo più che uno specialista (e in questo senso, ha scelto Cristante). Manuel non l’ha presa bene per niente e, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una pagina nera in segno di lutto.

Fagioli tra i convocati, Locatelli e Immobile fuori: le scelte di Spalletti per le pre-liste di Euro 2024

I tagli saranno quattro

Come registi ecco Ricci, che già era nel giro azzurro, e soprattutto Fagioli, con la sua seconda convocazione che arriva dopo i sette mesi di squalifica per il calcio scommesse. L’impressione è che nei ventisei definitivi andrà uno tra il granata e lo juventino. Per ora ci sono 4 portieri, Provedel è un cavallo di ritorno e fino all’ultimo si gioca il posto con Meret come terzo. Spalletti ha chiamato undici difensori, un mix tra terzini e centrali, buoni per giocare a tre o a quattro, possibile che uno resti fuori. Intanto è tornato Acerbi dopo la vicenda legata alle accuse di razzismo. Tra i difensori è inserito anche Cambiaso, che Spalletti può utilizzare anche come mezz’ala. E soprattutto fa il suo esordio tra i convocati, Calafiori, anche lui poliedrico e utile come centrale e terzino e difficilmente non lo vedremo nell’elenco definitivo. Tra i centrocampisti, non c’è Bonaventura, ma riappare Folorunsho, pure lui si gioca il biglietto per la Germania. Sette sono gli attaccantie c’è anche Zaccagni (il quarto taglio dovrà uscire dai centrali di difesa o dagli esterni). Le scelte finali dipenderanno anche dagli atteggiamenti dei giocatori durante il raduno. Che comincerà il 30 sera, primo allenamento il 31. Il 4 giugno prima amichevole, a Bologna contro la Turchia di Montella, poi un giorno e mezzo di libertà fino al 6, quando verrà diramata la lista definitiva per l’Europeo. L’8 ultimo test a Empoli con la Bosnia, il 10 partenza per Iserlohn, la cittadina della Renania che ospiterà l’Italia (che alloggerà all’Hotel VierJahreszeiten). Martedì 11 giugno, primo allenamento al campo sportivo locale, l’Hemberg Stadion Nord, aperto al pubblico: distribuiti circa 4.000 biglietti.

La lista dei preconvocati

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario;

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Scalvini;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Ricci;

Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.