Lazio, Tudor sorprende anche col Sassuolo: tutto su Kamada e Castellanos, senatori in panchina

Si avvicina l'ultimo ostacolo di questo 2023-24 ricco di alti e bassi in casa Lazio. I biancocelesti per avere già la certezza matematica della qualificazione in Europa League dovranno fare almeno un punto contro il Sassuolo, ma guai a sottovalutare l'avversario come ricordato in conferenza stampa da Tudor stesso: «La rosa del Sassuolo non merita di essere retrocessa. Io non mi fido di nessuno, ho già detto ai ragazzi che sarà una battaglia e quindi la preparerò come una finale».

Lazio, fuori Felipe Anderson, Luis Alberto e Immobile col Sassuolo

Tudor non si smentirà nemmeno all'ultima dell'anno. Il tecnico croato infatti è pronto a lasciare in panchina diversi big col Sassuolo, ma non tra porta e difesa, dove non ci saranno sorprese. Viste le assenza di Casale per squalifica e di Patric per infortunio, il terzetto davanti a Provedel sarà formato da Marusic, Romagnoli e Gila. A centrocampo sarà confermata la coppia di San Siro, ovvero Vecino-Rovella, mentre sulle corsie esterne toccherà a Hysaj e Pellegrini. Confermati sulla trequarti anche Kamada e Zaccagni, mentre la punta sarà ancora Castellanos. Esclusi in un colpo solo Guendouzi, Luis Alberto, Felipe Anderson (all'ultima partita con la Lazio) e capitan Immobile.

Probabili formazioni:

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.: Tudor.

Indisponibili: Sepe, Patric.

Diffidati: Patric, Lazzari, Pedro, Vecino.

Squalificati: Casale.

Sassuolo (5-3-2): Cragno; Missori, Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Boloca, Lipani, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti. All.: Ballardini.

Indisponibili: Berardi, Castillejo.

Diffidati: Pedersen, Ferrari.

Squalificati: M.

