Lazio-Torino, la probabile formazione di Sarri: Casale e Pedro titolari, ballottaggio Vecino-Rovella

Altra sgambata tattica in ottica Torino, stavolta l’ultima prima dell’avvicinamento alla gara. Stasera alle 20:45 la Lazio avrà l’obbligo di tornare a convincere sul campo dopo le prestazioni sottotono di questo inizio di stagione valse solamente 4 punti in classifica. Una falsa partenza che ha portato la società a scegliere l’opzione del ritiro per cercare di ricompattare il gruppo e ritrovare gli stimoli persi per strada. Sarri pretenderà una reazione importante e lo ha chiesto di nuovo alla sua squadra, a prescindere da alcuni cambi di formazione previsti.

Lazio, Sarri pensa a Pedro e Vecino per il Torino. L'uruguaiano: «Dobbiamo ritrovare vittoria e solidità»

Lazio, Casale verso il ritorno dal 1’ in difesa

Le sostituzioni non cominceranno di sicuro dalla porta, dove Provedel è ben saldo. Davanti al numero 94 però sono previste novità. Sulle due fasce infatti sono in vantaggio Marusic e Pellegrini, mentre in mezzo è previsto il ritorno di Casale accanto a Patric. Quest’ultimo è a rischio stiramento, così come Romagnoli, ma alla fine Sarri dovrebbe far riposare solamente l’ex Milan dopo la prova complicata contro il Monza. Gila ci ha sperato fino all’ultimo in un’opportunità, ma alla fine dovrebbe restare solamente a disposizione salvo necessità improvvise.

Ballottaggio Vecino-Rovella in regia. Pedro scalpita davanti

Il vero ballottaggio in vista di stasera è in cabina di regia. O i muscoli dio le geometrie di. Sarri ci sta ragionando per completare il centrocampo con(a meno che Vecino non venga schierato inizialmente mezzala destra). Davanti è previsto un cambio sull’out mancino poiché ancheè a rischio infortunio muscolare. Al suo posto stavolta dovrebbe toccare anel tridente che verrebbe chiuso dal rientrantedal 1’ e dal solito, ancora in vantaggio su