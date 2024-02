La Roma femminile ribalta il Napoli: 3-0 e semifinale di Coppa Italia centrata. Adesso doppia sfida con il Milan

La Roma femminile è in semifinale di Coppa Italia. E adesso sarà doppia sfida al Milan (2-3 marzo l'andata, una settimana dopo il ritorno), squadra che sta facendo malissimo in campionato. E per le giallorosse, ma occhio a dirlo troppo ad alta voce, si aprono le porte di quella che potrebbe essere la terza finale di fila della competizione. Al Tre Fontane c'era da ribaltare il 2-0 dell'andata contro il Napoli. Detto, fatto. Davanti ai quasi 800 dell'Eur le ragazze di Spugna vincono 3-0 con la rete decisiva di Zara Kramzar nel finale.

L'assalto nel primo tempo

Un primo tempo all'assalto quello della Roma. Che trova immediatamente il gol che dimezza lo svantaggio con Haavi (14'): botta dal limite della norvegese con deviazione che impedisce a Beretta, eroina dell'andata, di intervenire. Le giallorosse attaccano con tutti gli effettivi, piazzando le tende nella metà campo del Napoli che non riesce mai a uscire. Giacinti va vicina al raddoppio e a Giugliano si vede respingere sulla linea da Gallazzi la conclusione a botta sicura. Ci pensa Linari - undicesimo centro in stagione per il difensore - a ristabilire la parità.

E da quel momento in poi sembra solo una questione di tempo.

Decide Kramzar

La Roma però nella ripresa non riesce a bucare la retroguardia campana. Anzi è il Napoli ad avere l'occasione migliore ma Del Estal spedisce a lato dopo essersi trovata a tu per tu con Korpela. Le giallorosse reclamano un rigore per un fallo di mano - netto il tocco - ma perdono un pò di lucidità nei minuti finali. Fin quando Spugna non manda in campo la diciottenne Zara Kramzar che sigla il definitivo 3-0 e chiude i conti. Obiettivo raggiunto.