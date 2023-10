Lazio, Immobile punta il Sassuolo. Sarri con il dubbio Zaccagni, si ferma Cataldi

Archiviati i due giorni di riposo la Lazio è tornata nel centro sportivo di Formello per riprendere le operazioni. Sarri oggi pomeriggio ha ritrovato la sua squadra all'inizio di una settimana importante che condurrà alla sfida contro il Sassuolo. I biancocelesti saranno chiamati a confermarsi dopo le due vittorie consecutive con Celtic e Atalanta, ma non sarà semplice contro la squadra di Dionisi, raduce da due passi falsi, ma capace di battere Inter e Juventus. Motivo per il quale il Comandante oggi ci ha tenuto a tenere a rapporto la squadra con accanto il ds Fabiani.

Lazio, sospiro di sollievo per Immobile: nessuna lesione, ci sarà contro il Sassuolo

Ripresa con tre rientri. Sarri attende Immobile e Zaccagni

La seduta odierna ha visto i biancocelesti protagonisti prima in un lavoro atletico e poi in delle lunghe prove tattiche. Rispetto alla fine della scorsa settimana si sono rivisti Provedel, Rovella e Luis Alberto, ma Cataldi è stato costretto a fermarsi. Senza considerare i nazionali Marusic, Hysaj e Vecino, al momento le uniche due assenze sono Immobile e Zaccagni.

Gli esami strumentali di oggi hanno fatto salire l'ottimismo per il capitano e anche il recupero dell'esterno procede secondo i piani.

Salvo imprevisti, l'obiettivo è ritrovare il gruppo al completo per giovedì. Nel frattempo continueranno ad essere aggregati alcuni giovani della Primavera per arrivare al numero opportuno durante le prove tattiche. Domani è prevista una doppia seduta a Formello per entrare nel vivo della preparazione al match del Mapei Stadium.