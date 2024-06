Lazio, si rivede Tudor e Lotito lo punzecchia: «In Europa ci siamo quasi sempre andati». Baroni in arrivo

Ieri le prime dichiarazioni sull'ormai ex allenatore della Lazio: «Tudor ci ha chiesto di cambiare otto calciatori, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo». Oggi Lotito è tornato sulla questione e tanto per cambiare ha alzato un po’ il tiro sul tecnico croato, che nel frattempo si è rivisto a Formello per gli ultimi saluti e le ultime firme prima di svuotare l’armadietto dopo essersi dimesso da allenatore della prima squadra biancoceleste.

Lazio, Lotito: «Tudor ci ha chiesto di cambiarne otto. Nuovo allenatore? Lo saprete presto, saremo competitivi»

Lazio, Lotito su Tudor: «Da quando ci sono io si va sempre in Europa»

Ecco come si è espresso Lotito: «Si dice che Tudor abbia fatto benissimo – le sue parole a Dotsport.it – portando la Lazio in Europa League. In realtà da quando ci sono io la squadra è andata 15-16 volte in Europa.

Allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida». Il patron ha minimizzato quanto fatto dal tecnico croato in un momento complicato e intanto è sempre più vicino l’arrivo del suo successore.

Marco Baroni atteso in giornata a Formello

Anche se ieri il presidente non si è sbilanciato sul nome: «Il nuovo allenatore lo saprete presto. Abbiamo le idee chiare, ma non ho ancora firmato nessun contratto. Quello che conta è che saremo competitivi», è quasi fatta per Marco Baroni. Quest’ultimo è atteso infatti in giornata nel centro sportivo di Formello per mettere nero su bianco il suo accordo con la Lazio per i prossimi due anni a poco più di 1 milione di ingaggio più bonus. Da capire se verrà inserita anche un’opzione per un’ulteriore stagione, sviluppi che emergeranno in serata.