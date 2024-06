Lazio, Baroni è a Formello: il prescelto di Fabiani è pronto a firmare per due stagioni

Eccolo puntuale Marco Baroni. Il prossimo tecnico della Lazio è arrivato da poco nel centro sportivo di Formello per mettere nero su bianco il suo accordo col club biancoceleste. Dopo una lunga gavetta di 20 anni il tecnico fiorentino avrà finalmente la sua grande chance dopo due salvezze miracolose in Serie A. In base agli accordi presi telefonicamente con Fabiani nelle ultime 24 ore, l’ormai ex Verona firmerà un biennale con probabile opzione per il terzo anno a poco più di un milione di ingaggio più bonus.

Lazio, si rivede Tudor e Lotito lo punzecchia: «In Europa ci siamo quasi sempre andati». Baroni in arrivo

Lazio, Lotito sicuro da giorni: «Abbiamo le idee chiare. Tudor ha chiesto troppo»

Da giorni a Formello lasciavano intuire che sarebbe stato proprio Baroni il prescelto e ieri Lotito in parte lo ha confermato senza però svelare il nome: «Il nuovo allenatore lo saprete presto. Abbiamo le idee chiare, ma non ho ancora firmato nessun contratto. Quello che conta è che saremo competitivi – ha detto il patron all’Ansa – e lo eravamo anche quest'anno se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana.

Meritavamo di più». Infine su Tudor: «Ci ha chiesto di cambiare otto calciatori, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza, ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo».

Come giocherà la Lazio di Baroni?

Tutte le strade portano quindi a Baroni, ma come giocherà la sua Lazio? Nell’ultima stagione il tecnico è partito dal 3-4-1-2. Dopodiché è passato per un lungo periodo al 3-4-2-1 (modulo caro a Tudor, ma che per la gioia di alcuni giocatori e società non utilizzerà), ma la svolta è arrivata con la difesa a 4. Prima il 4-4-2, per un frangente il 4-3-3 e infine, dopo la rivoluzione di gennaio, 4-2-3-1, schieramento valso il 13° posto finale. C’è anche l’atteggiamento tattico tra i motivi che hanno spinto Fabiani a credere in Baroni, tecnico molto capace nel valorizzare i giocatori a disposizione e quelli in arrivo dal mercato come Tchaouna (già preso) e gli obiettivi Dele-Bashiru, Bazdar, Noslin e in ultima battuta Stengs. Lista alla quale l’allenatore fiorentino aggiungerebbe volentieri Cabal e Doig.

I rivalutati con la nuova guida tecnica

