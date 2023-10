Lazio, ripresa fissata alle 16 a Formello. Occhi puntati su Immobile: oggi la risonanza al flessore

Tutti gli occhi su Immobile, ma non per le dichiarazioni rilasciate al nostro giornale. Il bomber della Lazio sta cercando di tornare a disposizione il prima possibile, l’obiettivo resta la gara di sabato contro il Sassuolo, ma tutto dipenderà dagli esami strumentali di oggi. Il capitano biancoceleste infatti svolgerà una risonanza al flessore della coscia destra che darà la certezza definitiva sui suoi tempi di recupero. La speranza di Sarri è di ritrovare al più presto il suo attaccante titolare, ma nel frattempo sa che potrà contare sulla voglia di emergere di Castellanos.

Lazio, ripresa alle 16: la situazione

L’argentino e il resto della squadra sarà atteso in campo alla ripresa di oggi, fissata alle ore 16. Dopo i quattro allenamenti in tre giorni della passata settimana, ora si comincerà a fare sul serio tatticamente in ottica Sassuolo in attesa che pian piano torneranno tutti a disposizione. I primi della lista sono Luis Alberto e Rovella, semplicemente gestiti nei giorni scorsi per degli acciacchi muscolari che avrebbero potuto generare infortuni di certo poco graditi in questo momento della stagione con sei partite fondamentali previste in tre settimane da sabato in poi.

Zaccagni da valutare. Provedel presto in gruppo

È atteso in tempi brevi anchedopo l’ematoma rimediato a un fianco che non gli ha permesso di raggiungere la Nazionale. Nel reparto avanzato i riflettori oltre che su Immobile saranno puntati pure su, alle prese con una distorsione alla caviglia destra monitorata anche ae che al momento lascia l'esterno in dubbio per il match del. Gli ultimi a vedersi nel centro sportivo saranno infine i tre giocatori partiti con le rispettive Nazionali, perciòSarri li attende da giovedì in gruppo, a soli due giorni dalla ripartenza in Serie A.