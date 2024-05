Sarri torna sulla Lazio: «Avrei dovuto lasciare dopo il mercato estivo. Giocatori in buona fede»

Dopo oltre due mesi dalle dimissioni Maurizio Sarri torna a parlare di tante tematiche, in primis dell’addio alla Lazio: «Ti rimangono tante sensazioni contraddittorie. A livello globale è stata un’esperienza bella – ricorda il tecnico – il miglior risultato dell’era Lotito, ma poi resto anche un po’ deluso. L’ultimo mese però non può scalfire la storia dei tre anni. Secondo me ho preso la decisione giusta. La squadra in quel momento aveva bisogno di una scossa forte e mi sono reso conto che solo io potevo darla. L’ultimo mese avevo la sensazione che facevo fatica a togliere i giocatori che erano lì da un periodo più lungo da uno stato di piattezza mentale che li portava a giocare partite tristi».

Sarri: «Avrei dovuto lasciare la Lazio dopo il mercato estivo»

Eppure l’ex tecnico ai microfoni di Sportitalia non infierisce sulle voci in merito al presunto voltafaccia di Luis Alberto e Immobile: «Non ho nessun dubbio sulla buona fede dei giocatori». Dopodiché entra nel merito delle tempistiche: «L’estate scorsa dissi che se avessi dovuto fare una scelta egoistica avrei dovuto lasciare dopo il 2° posto perché era difficile ripetersi su quei livelli. È stato sopravvalutato quel risultato in un’annata in cui squadre più forti di noi hanno fallito. Da lì si è innescato un meccanismo di aspettative troppo elevate. Ci sono stati due momenti in cui avrei dovuto lasciare: uno appunto dopo il 2° posto, l’altro invece dopo il mercato».

E ancora: «Tanti errori vengono fuori a livello inconscio. Io sono uscito deluso dal mercato estivo e molto probabilmente questa mia insoddisfazione l’ho trasmessa alla squadra». Infine sulla scelta di rinunciare a un anno di contratto: «Io alla Lazio stavo bene, mi trovavo bene con i tifosi ed ero riconoscente con i giocatori dopo una stagione di altissimo livello quindi lasciare prima dell'inizio della stagione mi sembrava di tradire. A livello personale forse sarebbe stato meglio, ma ho scelto col cuore anziché con la testa. Lasciato un altro anno di contratto? Giusto se arrivi a prendere una decisione di quel tipo.

Non lo fa nessuno? Diciamo in pochi, però andava fatto».

Infine su Lotito: «Io con Claudio sono stato bene. È un personaggio diverso da come appare pubblicamente e interferiva poco dal punto di vista tecnico. Poi è chiaro che quando si parla di investimenti io avrei fatto cose decisamente diverse, ma come dicevo a tutti la società è la sua ed è giusto che le scelte le faccia lui. Io non ero d’accordo con le sue quest’anno, ma è un presidente con cui sono stato bene».