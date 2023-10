Italia, Zaccagni non recupera per l'Inghilterra: l'attaccante lascia Coverciano e torna alla Lazio

Mattia Zaccagni non ce la fa. L'esterno della Lazio aveva raggiunto nei giorni scorsi il ritiro dell'Italia a Coverciano nonostante un infortunio alla caviglia rimediato con i biancocelesti durante l'ultima partita contro l'Atalanta.

L'attaccante non era partito con il resto del gruppo per Bari, dove stasera la Nazionale affronterà Malta, ed era rimasto al centro federale per recuperare in vista del match contro l'Inghilterra di martedì 17 ottobre.

A seguito degli ultimi test fisici effettuati dallo staff medico dell'Italia però, il giocatore, come comunicato dalla stessa Nazionale «non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra» e nelle prossime ore tornerà quindi a Formello.