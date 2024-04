Milan-Lecce, Sticchi Damiani polemico: applausi ironici all'arbitro dopo il gol di Leao e poi lascia la tribuna

Milan-Lecce si è conclusa con il quinto successo di fila dei rossoneri. Un secco 3-0 che non ha lasciato spazio ai salentini, ma ha concesso molto ivece alle polemiche non solo dei tifosi pugliesi, ma anche della dirigenza. Al 57' Leao ha segnato il gol del tris che ha chiuso definitivamente la partita. La rete non ha fatto piacere a Sticchi Damiani, presidente dei giallorossi, che si è alzato in piedi applaudendo in modo polemico l'arbitro Massimi. Dopo la sua portesta, il numero 1 del Lecce ha abbandonato la tribuna.

Milan, 3-0 al Lecce e quinta vittoria di fila: segnano Pulisic, Giroud e Leao

Cosa è successo

Poco prima dell'azione offensiva dl portoghese, Almqvist era stato atterrato nell'area milanista per un colpo alla testa.

L'arbitro non ha ravvisato il fallo e ha lasciato correre, con il Var che non ha richiamato il fischietto. L'azione è poi culminata con la rete di Leao e gli applausi di Sticchi Damiani che non ha gradito la decisione del fischietto. I giocatori in campo sono andati subito a chiedere spiegazioni e dalle immagini si può vedere come Theo Hernandez colpisca in testa in manira fortuita l'esterno offenviso.