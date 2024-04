Andy Garcia e il caffè a Lecce: «Salento, terra bellissima»

Un caffè all’Alvino in una piazza Sant’Oronzo (Lecce) impegnata a salutare il suo Santo patrono tornato sulla colonna romana e poi via allo stadio a guardare la partita del Lecce nel match contro l’Empoli e per ricevere la maglia giallorossa, numero 10. Andy Garcia leccese per un giorno. È lui, uno degli “Intoccabili” di Brian De Palma, il protagonista di un sabato di aprile nella città barocca. Lui, attore di origini cubane - già nominato all’Oscar come miglior interprete non protagonista nel Padrino III - ancora una volta se n’è andato in giro in città come un cittadino normale; che importa se al suo fianco ci sono stati amici del calibro di Al Pacino o Sean Connery. L’attore, in città per le riprese di un film di produzione hollywoodiana, ha iniziato a girare in questi giorni, “Under the stars”, della regista Michelle Danner, prodotto da Pia Patatian e scritto da Victoria Vinuesa, per un lavoro tutto al femminile.

IL FILM

È a Lecce per le riprese del film “Under The stars”? «Sì.