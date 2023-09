Lazio ripresa con la Juve nel mirino: Sarri recupera Pedro e Vecino, ma ci sono due assenze

Tempo di ripresa a Formello. Come da programma la Lazio si è ritrovata oggi nel centro sportivo per completare il primo allenamento della prima settimana senza riposi della stagione. Appuntamento poco prima delle 17 per continuare a preparare tatticamente una sfida determinante come quella di sabato contro la Juventus. Per Sarri sarà fondamentale dare seguito ai tre punti ottenuti al Maradona contro il Napoli, per questo in attesa dei Nazionali si continua a premere sui principi tattici del 4-3-3 biancoceleste.

Il Comandante rispetto alla scorsa settimana ha ritrovato in gruppo sia Pedro che Vecino, reduci da qualche acciacco di troppo nelle ultime settimane. I due hanno svolto tutta la seduta che il tecnico ha diviso tra una fase di attivazione atletica, un’altra tecnica con degli appositi circuiti e infine in un'ultima tattica con delle prove e una partita a campo ridotto. Per poter schierare due 4-3-3 contrapposti anche oggi Sarri ha aggregato diversi giovani della Primavera, mentre da domani inizieranno i rientri dalle varie Nazionali.

Gli unici due giocatori del gruppo squadra a non allenarsi sono stati Patric e Pellegrini. Non si è visto ancora l'esubero Kamenovic.

Per il centrale spagnolo non dovrebbe trattarsi di un problema fisico. Il terzino ex Juventus invece è alle prese con un fastidio a un polpaccio, ma spera in una convocazione in vista della sfida contro i bianconeri. Domani è prevista un’altra seduta pomeridiana.