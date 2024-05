Lazio, Lotito: «Stadio Flaminio? Siamo alle ultime verifiche. Per Kamada se ne riparla a fine campionato»

Si continua a sognare uno stadio di proprietà in casa Lazio e a tal proposito il presidente Lotito ne ha parlato di nuovo. Ecco come si è espresso ai microfoni di alcuni cronisti in mattinata di fronte alla sede del Senato: «Sto facendo un giro di ricognizione per vedere se questo progetto ha margini di approvazione. Dal punto di vista architettonico credo ne abbia molti, è stato ben visto da tutti, sembra un ampliamento tale e quale a quello che avrebbe fatto Nervi. Il nome? Pensiamo a fare lo stadio, poi vedremo a chi intestarlo».

Lazio, le parole del presidente Lotito sul Flaminio

«Gli architetti a cui ci siamo affidati - svela il patron biancoceleste - hanno scoperto che anche per lo Stadio Franchi di Firenze c'era un progetto Nervi per un ampliamento che prevedeva delle soluzioni tecniche». Sulle tempistiche: «Sono abituato a parlare con i fatti, non a fare i programmi. Il nostro progetto porta a una riqualificazione della zona, con un mantenimento di quelli che sono gli impatti di natura architettonica, mantenendo lo stile dei Nervi e soprattutto garantendo un impianto fruibile». Sul Comune: «L'amministrazione capitolina viaggia all'unisono con noi, perché hanno condiviso quelli che sono gli indirizzi architettonici e di ricondizionamento dell'area.

Sul futuro di Kamada

Noi per evitare che ci siano problematiche facciamo un sondaggio informale, vediamo quelle che sono le potenziali criticità che possono essere sollevate e, se ce ne sono di oggettive, cerchiamo di rimuoverle. A quel punto presentiamo ufficialmente il progetto in modo che abbia già avuto di fatto un'intesa di massima».

Non solo lo stadio. Il presidente della Lazio ha detto la sua anche su alcune situazioni in bilico della prima squadra maschile come Kamada: «Se resta? Non ci ho parlato - rivela Lotito - non ho avuto il tempo di parlare di queste cose. Adesso pensiamo a finire il campionato, poi penseremo ai rinnovi e ai nuovi innesti. Mancano due partite, concentriamoci su queste. Un voto al campionato? No, io i voti non li do, non faccio il professore. I voti si danno a scuola. Il fatto che io sia il presidente non vuol dire nulla».