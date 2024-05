Lazio, verso il Sassuolo col dubbio principale in difesa: Patric ancora non si allena

Che Lazio bisognerà aspettarsi contro il Sassuolo? Dopo le sorprese con l'Inter è possibile che Tudor stia pensando a qualche altro colpo di scena in vista del confronto di domenica con i neroverdi che chiuderà la stagione. Di certo il tecnico croato pretenderà il massimo perché la vittora della Fiorentina a Cagliari in extremis ha rimandato la certezza della qualificazione in Europa League a dopodomani. Ai biancocelesti basterà anche un punto contro un avversario già retrocesso, ma nonostante ciò l'imperativo sarà quello di non abbassare la guardia.

Lazio, Patric in bilico per il Sassuolo

Stamattina Tudor ha premuto su questo tasto oltre che sulla tattica nel penultimo allenamento di una settimana che a Formello culminerà con la rifinitura di domani e subito dopo la conferenza dell'allenatore alle 14. Due appuntamenti nei quali si avranno più certezze su chi ci sarà e chi meno, anche se al momento c'è un solo dubbio ed è in difesa. Oltre all'assenza certa di Casale per squalifica c'è anche Patric in bilico. Lo spagnolo sarebbe dovuto rientrare oggi gruppo così come Hysaj, ma invece si è visto solo l'albanese, mentre il numero 4 è rimasto in palestra saltando il secondo allenamento di fila.

Le idee di Tudor in vista del match con i neroverdi

Dall'eventuale recupero dell'ex Barcellona dipenderanno anche le scelte in difesa di Tudor. Tra i pali ci sarà Provedel. Davanti al numero 94 tornerà Romagnoli dalla squalifica e ai suoi lati sono previsti Gila e Patric, ma se quest'ultimo non dovesse farcela allora toccherà a Hysaj. A centrocampo Marusic e Kamada sembrano ancora sicuri di un posto, mentre per gli altri due sarà bagarre. In mezzo se la vedranno tra loro Guendouzi, Vecino, Rovella e Cataldi. Sulla fascia invece il ballottaggio di base sarà tra Lazzari e Pellegrini, ma se sulla trequarti dovesse spuntarla Luis Alberto accanto a Felipe Anderson, allora Zaccagni si abbasserà a sinistra. Davanti solito ballottaggio Castellanos-Immobile.

Tanti dubbi e 24 ore per scioglierli.