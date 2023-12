Lazio-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini spera, Kamada e Castellanos dal 1'. Turnover anche per Gilardino

Terminata la rifinitura della Lazio in ottica Genoa. Si avvicina la prima sfida dei biancocelesti in Coppa Italia, un match per il quale Lotito non ammetterà passi falsi. Il patron vuole superare il primo scoglio della competizione e lo ha fatto capire a più riprese a Sarri. Il tecnico è dello stesso avviso, ma nonostante ciò è intenzionato a fare qualche cambio di formazione per far rifiatare i titolari. Non ci sarà l'infortunato Romagnoli così come Vecino per motivi disciplinari. Out anche Casale e Zaccagni, anche se entrambi si sono rivisti in gruppo e mettono nel mirino il Verona. L'esterno tra l'altro è anche squalificato in coppa.

​Lazio-Genoa: dove vederla, quando, probabili formazioni e arbitro degli ottavi di Coppa Italia

Le idee di Sarri e Gilardino

In base a quanto emerso nel centro sportivo di Formello il primo cambio previsto in formazione per Sarri sarà tra i pali, con Sepe in vantaggio su Mandas per sostituire Provedel. In difesa dovrebbero esserci novità sulle fasce con Hysaj e Pellegrini destinati a una maglia, mentre in mezzo verranno confermati Patric e Gila. Nel centrocampo senza Luis Alberto e Vecino toccherà ancora a Guendouzi giocare dal 1' nella linea con Cataldi (in ballottaggio con Rovella) e Kamada. Rischia di fare qualche minuto anche Basic, mentre dalla Primavera potrebbe essere convocato Gonzalez oltre al difensore Ruggeri. Davanti infine Isaksen freme per giocare ancora, mentre Castellanos e Felipe Anderson sono in vantaggio su Immobile e Pedro.

Previsto molto turnover anche in casa Genoa dove non ci saranno Bani, Gudmundsson e Strootman.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale, Romagnoli, Vecino, Luis Alberto, Zaccagni.

Diffidati: -

Squalificati: Zaccagni

Genoa (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Hefti, Kutlu, Galdames, Thorsby, Martin; Malinovskyi, Puscas. All.: Gilardino.

Indisponibili: Gudmundsson, Bani, Strootman.

Diffidati: -

Squalificati: Frendrup