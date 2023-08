Lazio, doppia seduta prima della mini tournée: non si vede Luis Alberto

Altra giornata impegnativa nel centro sportivo di Formello per la Lazio. Dopo la ripresa di ieri seguita dal confronto tra Lotito, lo staff di Sarri, Fabiani e Bianchi, oggi la squadra ha svolto una doppia seduta di preparazione alla prossima mini tournée. Domattina infatti ci sarà la partenza verso Birmingham mentre dopodomani andrà in scena la prima amichevole internazionale contro l’Aston Villa a Walsall. L’altra gara invece ci sarà invece domenica contro il Girona per il trofeo Costa Brava.

Lazio, Luis Alberto assente in entrambe le sedute

Arrivano quindi due amichevoli nelle quali Sarri rischia di non avere Luis Alberto. Il Mago ieri si è fermato prima della partitella conclusiva, ma non destava preoccupazioni. Oggi però non ha svolto entrambe le sedute previste. Così come lui anche Akpa Akpro, mentre Hysaj prosegue il suo recupero a intermittenza dopo l’infiammazione al tendine d’Achille (e lo continuerà all’estero col resto del gruppo).

Stamani Sarri come al solito ha diviso la squadra per reparti: da una parte i difensori, dall’altra centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece sono andate in scena le classiche prove tattiche a gruppo riunito, precedute da attivazione atletica e rapidità. Queste le ultime due sedute prima della partenza per l'Inghilterra, sempre in attesa che dal mercato comincino ad arrivare altri rinforzi oltre il solo Castellanos.