Lazio, Sarri sorride: Patric e Pellegrini in gruppo. Giovedì la squadra al completo

Altra seduta terminata nel centro sportivo di Formello. La Lazio quest'oggi ha concluso un nuovo allenamento tattico con la Juventus nel mirino. Giorno dopo giorno Sarri sta recuperando tutti i calciatori tra gli acciaccati e i reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. A tal proposito nella seduta pomeridiana odierna il tecnico ha avuto a disposizione sia Patric che Pellegrini, con quest'ultimo che ha saltato solo la fase di riscaldamento prima di aggregarsi ai compagni. Dei nazionali invece come da programma si sono visti Hysaj e Marusic che hanno svolto un lavoro differenziato e domani sono attesi col resto del gruppo.

Sarri recupera tutti e attende solo i nazionali

Il programma di giornata è stato diviso in un riscaldemento tecnico e atletico e infine con una lunga fase tattica con prove e partita a campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Ancora una volta Sarri ha dovuto attingere dalla Primavera per poter schierare due 4-3-3 contrapposti e tra questi c'erano anche il capitano Ruggeri e l'esterno Sana Fernandes.

Domani si entrerà nel vivo della tattica visto che ci sarà la classica doppia seduta nella quale in mattinata il gruppo verrà diviso per reparti e nel pomeriggio si metterà in pratica la teoria di qualche ora prima. Potrebbero già vedersi Provedel, Casale, Romagnoli e Kamada, mentre per Zaccagni e Immobile, maggiormente utilizzati da Spalletti con l'Italia, il rientro dovrebbe slittare direttamente a giovedì pomeriggio.