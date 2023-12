Lazio, domani doppia seduta in ottica Inter: Sarri aspetta Patric e preserva Romagnoli. Le ultime

Un giorno di riposo per resettare il ko in Champions League e tornare concentrati sul campionato. C'è da continuare una difficile corsa all'Europa che conta, ad oggi lontana 4 punti dalla Lazio. Sarri lo comincerà a ripetere all'infinito da domattina a Formello nella prima delle due sedute in programma nella vigilia della sfida con l'Inter. Il pareggio di Verona non permetterà di perdere punti per strada, ma non sarà semplice contro la capolista, finora un vero schiacciasassi e ko solo in un'occasione.

Lazio, domani la ripresa: Sarri attende Patric e preserva Romagnoli

Domani sarà un giorno importante perciò sia per la preparazione sul campo del big match con i nerazzurri e sia per valutare l'emergenza del reparto arretrato. Ieri infatti era atteso Patric col resto del gruppo, ma alla fine non si è allenato poiché ancora ko per la febbre. Non proprio la migliore notizia per Sarri, anche se con altre 24 ore a disposizione è molto probabile che domani lo spagnolo possa rivedersi per poi provare a prendersi il posto a scapito di uno tra Casale e Gila. Diverso il discorso invece per Romagnoli che potrebbe anche rivedersi con i compagni, ma è difficile che venga rischiato. Per Isaksen invece bisognerà attendere la prossima settimana.

Le idee di Sarri per l'Inter

Non sono attese grandi novità nel 4-3-3 biancoceleste. Tra i pali toccherà come al solito a Provedel. Davanti a sé il numero 94 ritroverà Lazzari a destra, e uno tra Marusic e Hysaj a sinistra, mentre in mezzo come anticipato tutto dipenderà da Patric. A centrocampo Rovella è destinato a tornare dal 1', sempre con Guendouzi e Luis Alberto ai suoi lati. Davanti si rivedrà Felipe Anderson. Sarri ci sta pensando da falso nueve, ma inizierà comunque sulla fascia destra. A sinistra toccherà a Zaccagni, mentre davanti ci sarà il solito ballottaggio Immobile-Castellanos.