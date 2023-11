Lazio, solo 500 biglietti per il settore ospiti a Salerno: ecco perché

Saranno soltanto 500 i biglietti a disposizione dei tifosi laziali per la trasferta di Salerno. I biancocelesti di Sarri torneranno in campo all'Arechi, match in programma sabato 25 novembre alle 15, ma non potranno contare sulla spinta dell'intero settore ospiti. Lo stadio campano prevede una capienza di quasi duemila posti destinati ai tifosi in trasferta, ma la Prefettura di Roma, riunitasi insieme al Gruppo operativo per la sicurezza in Questura, ha deciso di diminuire la disponibilità per motivi di ordine pubblico.

Secondo le autorità il match sarebbe ad alto rischio, tanto che, dal ritorno della Salernitana in Serie A, era sempre stata vietata la trasferta. Restrizioni erano state applicate anche per i match all'Olimpico di Roma, con i tifosi campani che, per protesta, decisero di disertare la partita. La vendita dei tagliandi, cominciata oggi, sarà riservata quindi «ai residenti nella Regione Lazio, nel limite stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza, esclusivamente per il settore ospiti e solo se possessori di fidelity card del sodalizio biancoceleste».

🎫 Dalle 13:00 in vendita i tagliandi per #SalernitanaLazio: concessa capienza del settore ospiti per 500 posti



Tutte le info ➡️ https://t.co/VVltnrR0wA pic.twitter.com/loyC9Nj6aj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 22, 2023

L'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organo tecnico del Viminale, ha anche chiesto alla Salernitana di implementare il numero di steward presenti nell'impianto, specialmente ai varchi d'ingresso, e alle forze dell'ordine di rafforzare le operazioni di controllo nelle zone limitrofe allo stadio.