Lazio, già si pensa al futuro: a Sarri piacciono Ferguson e Colpani. Tentazione Insigne

Sul campo si continua a lavorare tatticamente a Formello. Sarri non sta dando tregua alla sua squadra in vista di una trasferta determinante come quella di Salerno, dalla quale passeranno le aspirazioni Champions dei biancocelesti. Il Comandante sta premendo molto sull'attenzione: guai a sottovalutare l'avversario visto quando già successo con Lecce e Genoa, punti che peseranno fino al termine della stagione. Extra campo invece il Comandante sta già pensando a come rinforzare la sua rosa.

Lazio, Sarri stregato da Colpani e Ferguson

A novembre è presto per parlare di mercato, ma qualche profilo che piace - e molto - a Sarri c'è in questa Serie A (e non solo). Partendo da chi è stato osservato da vicino quest'anno, al tecnico biancoceleste non è un segreto che piaccia molto Andrea Colpani, trequartista del Monza fresco di convocazione di Spalletti. I 6 gol in 12 partite di campionato parlano per lui, ma allo stesso tempo hanno già creato la fila per il numero 28 dei brianzoli. Sono interessate la Juventus, la Roma, ma soprattutto l'Inter, quella che ad oggi sembra più in vantaggio per un giocatore destinato a valere oltre 20 milioni a fine stagione.

Resta viva la tentazione Insigne

Tanti per la Lazio, che starebbe pensando di proporre Basic come contropartita sia al Monza che in caso al Bologna. Tra i rossoblù infatti ci ha pensato Lewis Ferguson ha stregare di nuovo Sarri. Il match winner dello scorso 3 novembre al Dall'Ara è pronto al salto definitivo, ma anche per lui oltre che un'asta c'è la sensazione che Saputo non voglia accontentarsi di meno di 20 milioni. Resta viva infine la tentazione Insigne, tornata in auge un mese fa e ora spinta ulteriormente dalla passaggio dell'ex Napoli nelle mani della You Firts Sport, l'agenzia tra gli altri anche di Luis Alberto. L'esterno tornerebbe volentieri in Italia a disposizione di Sarri e sarebbe disposto anche a decurtarsi lo stipendio, ma il suo arrivo a Formello è bloccato sia dal punto di vista economico che dal numero dei calciatori in rosa. A fargli spazio, anche per questioni di età, dovrebbe essere Pedro, ma ad oggi è difficile ipotizzare una partenza dello spagnolo già a gennaio.