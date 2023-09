Juve-Lazio, ecco gli audio Var sul gol di Vlahovic. Rocchi: «Non c'è certezza che il pallone fosse in campo»

È passata più di una settimana, ma il primo gol di Vlahovic segnato contro la Lazio continua a far discutere. Il serbo infatti ha sbloccato la partita dell'Allianz Stadium approfittando di un recupero di McKennie, che però sembra colpire il pallone quando lo stesso aveva oltrepassato la linea laterale. L'arbitro, dopo un rapido check al Var, ha valutato il pallone dentro e ha convalidato il gol, ma le immagini diffuse sui social hanno alimentato i dubbi e la rabbia dei tifosi biancocelesti.

Nella serata del 24 settembre, durante la trasmissione Open Var su Dazn, sono stati mandati in onda gli audio tra l'arbitro Maresca e il Var Irrati. Si sente il guardalinee urlare: «Buona, buona, buona», ma in sala Var non sembrano convinti: «Possibile pallone fuori».

Quindi vengono esaminate tutte le immagini, comprese quelle del fuorigioco semiautomatico: «Dammi le epts. Dalle epts non è chiaro, sembra buono. No, non c’è evidenza. La prospettiva non c’è. Fabio, Massi, il gol è regolare».

Senza evidenza, dice il protocollo, si mantiene la decisione iniziale presa in campo, come confermato dal designatore Gianluca Rocchi: «È una decisione complessa da valutare nonostante la tecnologia importante che abbiamo. Irrati ha cercato la verità, cerca in tutti i modi una camera che può dargli la certezza. Non avendo la certezza, ha concesso il gol».