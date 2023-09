Juventus-Lazio, il gol di Vlahovic era da annullare?

ubito un episodio dubbio in Juventus-Lazio. Al decimo minuto il pallone dopo un contrasto schizza verso la linea laterale e McKennie lo recupera sulla destra. Lo statunitense serve Locatelli che poi mette in mezzo il cross su cui si avventa Vlahovic per il gol dell'1-0. Proprio su quel recupero di McKennie però si alzano le proteste biancocelesti. La sensazione dal campo è che il pallone fosse già uscito al momento del tocco di McKennie, eppure, dopo un rapido check con il Var, l'arbitro Maresca ha assegnato il gol alla Juventus. Ricordiamo che la regola dice che la sfera deve uscire completamente per interrompere il gioco, ma in questo caso i dubbi restano e sembrano confermati da diverse immagini che circolano sul web.