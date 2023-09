Immobile in panchina, messaggio al veleno della moglie Jessica sui social: «La riconoscenza è un fiore raro»

Una storia al veleno, ad alimentare un inizio di stagione non felice. Ciro Immobile, per la prima volta quest'anno, si siederà in panchina nel match contro il Milan, in programma alle 18 a San Siro. L'attaccante della Lazio è ancora dolorante per una botta rimediata alla schiena contro il Torino e Sarri non ha voluto rischiarlo, anche in vista della trasferta di Champions contro il Celtic, come confermato dallo stesso tecnico nel pre partita: «Ciro è uscito malconcio dalla partita contro il Torino, il ragazzo era preoccupatissimo e abbiamo deciso che lo impiegheremo solo in caso di estrema necessità». Al suo posto gioca quindi il Taty Castellanos, all'esordio dal primo minuto con la maglia biancoceleste.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Pioli conferma Adli in regia, Sarri lancia Castellanos al posto di Immobile

La scelta di Sarri però non è piaciuta a tutti.

A pochi minuti dall'inizio della partita (e dalla comunicazione delle formazioni ufficiali), Jessica Melena, moglie di Immobile, ha pubblicato una storia al veleno sul proprio profilo Instagram: «La riconoscenza è un raro fiore».

Un messaggio neanche troppo velato di cui però non si conosce il destinatario. Potrebbe essere proprio il tecnico della Lazio, ma anche quei tifosi che da tempo chiedevano di far giocare Castellanos, viste le grigie prestazioni di Immobile.