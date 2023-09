Lazio, Lotito: «Lo stadio? Il Flaminio non è l'unica ipotesi, c'è anche Fiumicino»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare della questione stadio: «Un commissario per gli stadi semplificherebbe molto le costruzioni ex-novo. Per quello che riguarda le strutture esistenti, noi abbiamo l'ipotesi del Flaminio ma non è l'unica ipotesi. Laddove dovessero esserci delle problematiche specifiche, insuperabili, e mi riferisco al numero degli spettatori, alle infrastrutture e a tutta una serie di requisiti necessari affinché una società investa nello stadio, troveremo un'alternativa, che non necessariamente dovrebbe essere a Roma ma potrebbe anche essere in territori limitrofi. Roma è contornata da diversi comuni, attaccati alla capitale, come ad esempio Fiumicino, che ha tutti i requisiti per ospitare uno stadio. Non ho detto che debba essere lì, ma è una zona che ha l'aeroporto, la metropolitana di superficie, l'aspetto viario idoneo, per far capire cosa serve».

Lotito ha parlato anche della sua Lazio, che si è rialzata da un inizio di stagione deludente vincendo contro il Torino: «Dobbiamo ritrovare la consapevolezza dei nostri mezzi.

Anche lo scorso anno siamo partiti un pò a rilento e poi, piano piano abbiamo acquisito quella mentalità giusta, vincente e consapevole. Il calcio è uno sport dove non si vince da soli ma con il gruppo. Quello che conta è lo spirito di gruppo».

Il prossimo incontro sarà il big match contro il Milan: «Noi dobbiamo riacquisire la mentalità umile, determinata, volitiva, compatta di un collettivo che all'unisono lavora esclusivamente per raggiungere i risultati tutti insieme, con tutti gli addetti ai lavori, dai giocatori, ai tecnici, ai dirigenti, fino ai magazzinieri. Insieme si raggiunge, se si ragiona in modo egoistico e personalistico, non ci si riesce»