Coppa Italia, il programma degli ottavi: quando si gioca e dove vederli

Gli ottavi di finale di Coppa Italia sono finalmente completi. Il torneo è pronto a entrare nel vivo con l'ingresso delle big: la prima a scendere in campo sarà la Lazio, il prossimo 5 dicembre, l'ultima sarà la Juventus, il 4 gennaio 2024.

I biancocelesti affronteranno il Genoa, che ha eliminato la Reggiana di Nesta ai sedicesimi, con la possibilità in caso di passaggio del turno, di incrociare la Roma ai quarti di finale. Per i giallorossi ci sarà la Cremonese all'Olimpico, gara in programma il prossimo 3 gennaio. Ecco il programma completo:

05/12/2023 21: Lazio-Genoa (Canale5)

06/12/2023 21: Fiorentina-Parma (Italia1)

19/12/2023 21: Napoli-Frosinone (Canale5)

20/12/2023 21: Inter-Bologna (Canale5)

02/01/2024 21: Milan-Cagliari (Canale5)

03/01/2024 18: Atalanta-Sassuolo (Italia1)

03/01/2024 21 Roma-Cremonese (Canale5)

04/01/2024 21: Juventus-Salernitana (Canale5)