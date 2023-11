Sinner epico, Djokovic s'inchina: Jannik batte per la prima volta il numero uno del mondo. Semifinale vicina

«Olé, Olé, Olé, Sinnèr, Sinnèr, Sinnèr». Come sottrarsi al coro da stadio dei 12 mila del Pala Alpitour di Torino? Come estraniarsi dal legittimo tifo per l’eroe di casa, un campione giovane ed esemplare che doma il numero 1 del mondo, il primatista di tutti i record del tennis, il cannibale Novak Djokovic, favorito anche per un settimo titolo - inutile dire, record - al Masters, ritargato ATP Finals?

Come non esaltarsi per il profeta del Rinascimento italiano maschile che mette il bavaglio al campione di gomma, battendolo per la prima volta dopo 3 ko su 3? Anche se la qualificazione alle semifinali del Super8 coi migliori del mondo rimane in bilico alla vigilia della sfida di domani contro Rune (ma potrebbe bastargli vincere un solo set).