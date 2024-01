Sinner: dove vederlo all'Australian Open, orario e avversario dell'esordio

Grande attesa per l'Australian Open che comincia in questo fine settimana. Nella notte tra oggi e domani parte il torneo Grande slam che apre la stagione tennistica con i migliori atleti che si riuniscono per la manifestazione «down under». Il primo a scendere in campo è anche il più atteso in Italia ovvero Jannik Sinner, che affronterà Van de Zandschulp. L'altoatesino ha partecipato al Kooyong Classic per verificare il suo stato di forma dopo che la passata stagione si è protratta a lungo. Ecco tutte le informazioni sull'incontro del ventiduenne, dove vederlo all'Australian Open e orario.

Sinner torna all'Australian Open e punta al titolo: «Sogno un'altra stagione al top». Ma Djokovic rimane favorito