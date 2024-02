Serie A, gli squalificati della prossima giornata: fermati Danilo e Rovella. Inzaghi salta Inter-Roma

Alla prossima giornata di Serie A, non prenderanno parte ben 11 calciatori a cui si unisce anche Simone Inzaghi. Il tecnico, infatti, non guiderà la sua squadra Inter-Roma, in programma sabato alle 18. I nerazzurri continuano a rincorrere il sogno scudetto dopo la vittoria sulla Juventus, ora a quattro punti di distanza e con una partita in più. La Lega ha pubblicato sul proprio sito la decisione del Giudice Sportivo.

