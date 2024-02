Lazio, riposo e riflessioni a Formello. Domani doppia seduta con Sarri che attende ancora Zaccagni e Patric

Calma piatta a Formello. Il crollo di Bergamo al momento non ha scatenato alcuna reazione se non il malumore di un ambiente che non smette con gli alti e bassi. Il 2023-24 avrebbe potuto essere l'anno del salto definitivo dopo il secondo posto della scorsa stagione, invece la Lazio sembra di nuovo tornata al classico punto di partenza. Una situazione che al di fuori del centro sportivo ha scatenato la contestazione dei tifosi, mentre dentro si continua a riflettere sulla migliore cosa da fare.

Lazio, Sarri "processato" da squadra e curva. Disagio anche nello spogliatoio ma Lotito: «Non esonero l’allenatore»

Lazio, né esoneri e né dimissioni: al momento calma piatta

In tanti si chiedono se sia questo il momento giusto per chiudere un rapporto con Sarri che ormai sembra deteriorato, ma per ora le idee di Lotito sono altre: «Non ho nessuna intenzione di esonerarlo». Il patron d'altronde non ha intenzione di prendere una decisione che continuerebbe a gravare di 10 milioni lordi sul bilancio sino a giugno 2025. In più non è nemmeno un habitué degli esoneri e allo stesso tempo Sarri non ha come prerogativa quella di interrompere anzitempo un rapporto lavorativo a meno che non pensi di aver perso totalmente il controllo.

Per il tecnico quello attuale resta solo un calo fisiologico di una rosa alla quale viene chiesto più del dovuto, perciò d'ora in poi si continuerà a navigare a vista.

Verso Cagliari: le ultime su Zaccagni e Patric

Intanto oggi l'allenatore ha lasciato un giorno di riposo alla sua squadra per resettare le tossine dell'ultimo ko contro l'Atalanta. Da domani bisognerà iniziare a pensare al Cagliari, una trasferta che diventa delicatissima a questo punto. La Lazio si ritroverà domani a Formello con una doppia seduta in programma e si rivedrà anche Zaccagni, ma non in gruppo. Dopo essersi curato a Cesena l'esterno rienterà nel centro sportivo per valutare i definitivi tempi di recupero, ma al momento si complicano le possibilità di vederlo tra i convocati in Sardegna. Speranza ridotte sicuramente a zero per Patric, alle prese con un fastidioso infortunio alla spalla destra che prevede tempi lunghi.