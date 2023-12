Roma-Fiorentina, dove vederla e probabili formazioni: Mour con Dybala-Lukaku, Nico Gonzalez convocato

Roma-Fiorentina, stasera alle 20.45. Al di là delle beghe in Procura, può sorridere Mourinho. Ha infatti tutta la rosa a disposizione. Gli infortunati rimangono i lungodegenti (Abraham e Kumbulla che sta per tornare), oltre a Smalling per il quale non ci sono evoluzioni. Poco male, anzi benissimo perché ha tutto il centrocampo pronto a giocare e con diversi minuti nelle gambe.

Reduce da due sconfitte esterne di fila in campionato contro Lazio e Milan, senza neppure segnare un gol, la Fiorentina è invece partita per Roma inseguendo il grande colpo: espugnare l'Olimpico (impresa mai realizzata sotto la gestione-Commisso e con Vincenzo Italiano alla guida) e operare il sorpasso in classifica: significherebbe zona Champions considerando che i giallorossi sono al momento quarti con un solo punto in più rispetto ai viola.