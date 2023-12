Inter-Udinese 4-0, poker nerazzurro con Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Lautaro: controsorpasso alla Juve

È un’Inter che non perde mai. Travolge anche l’Udinese e compie nuovamente il controsorpasso sulla Juventus, che scivola al secondo posto. I friulani resistono 37’, per poi naufragare nel gelo di San Siro. Segnano Calhanoglu (su rigore), Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez. I nerazzurri partono subito forte. Silvestri viene salvato dal palo su un colpo di testa di Lautaro Martinez e si fa trovare pronto su una conclusione di destro di Dimarco, su suggerimento di Bisseck. Scampato il pericolo, l’Udinese ha due occasioni. La prima parte dai piedi di Samardzic (che ha sfiorato i nerazzurri questa estate, ma l’affare è sfumato all’improvviso non senza polemiche tra il club di viale della Liberazione e l’entourage del giocatore), la seconda da quelli di Ebosele, ma in entrambi i tentativi Pereyra spreca.

Poi è un monologo interista. Thuram manda alto sopra la traversa un cross di Bastoni e Calhanoglu sfiora il palo. Fino al 35’: contatto in area tra Perez e Lautaro Martinez, Di Bello lascia correre, ma viene chiamato al monitor e cambia idea. Dagli 11 metri Calhanoglu non sbaglia mai. L’Udinese alza bandiera bianca. Infatti, nel giro di due minuti segnano Dimarco, con un diagonale, e Thuram a due passi da Silvestri. E non è finita. In pieno recupero Lautaro Martinez va vicinissimo al quarto gol, mandando a lato una ghiotta chance. Nella ripresa la squadra di Gabriele Cioffi non dà mai la sensazione di poter rientrare in gara, mentre sugli spalti è sempre festa per i tifosi nerazzurri. E nel finale chiude Lautaro Martinez. Adesso per Simone Inzaghi è tempo di Champions: martedì a San Siro arriva la Real Sociedad e servirà vincere per il primato del girone.