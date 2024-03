Chi è O'Connell, il prossimo avversario di Sinner: età, carriera, ranking Atp e stile di gioco

Jannik Sinner giocherà contro Christopher O'Connell nel prossimo incontro dell'Atp Miami. Dopo aver vinto contro Tellon Griekspoor, l'altoatesino si scontra con l'australiano che fa parte della Top100 della classifica Atp. Un po' di difficoltà per Jannik nell'ultimo incontro con l'olandese, già affrontato in questa stagione. Stavolta, il classe 2002 ha cercato di cambiare tattica, ma questa non ha pagato perdendo il primo set, così nel secondo ha stravolto tutto strappando il pass per gli ottavi. O'Connell, invece, ha giocato già tre partite nel torneo e nell'ultima sfida ha vinto in due tie break 6-7(5-7), 6-7(5-7).

