Milan-Slavia Praga in Europa League: dove vederla anche in chiaro, probabili formazioni e orario

Il Milan scende in campo contro lo Slavia Praga per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Questa competizione è l'obiettivo dei rossoneri, come ha affermato Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara: «Dobbiamo pensare di poterla vincere. Resto in caso di trionfo? Non so rispondere». Una replica, quella del tecnico, che ha gettato diversi dubbi sulla sua posizione alla guida del club che in questa stagione è stata in crisi.

Milan-Slavia Praga, Pioli: «Resto se vinco l’Europa League? Non so rispondere...»