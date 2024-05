Viola come il Mare 2, stasera la penultima puntata: Viola fa una scoperta sconvolgente. Le anticipazioni

La seconda stagione di Viola come il Mare torna stasera in tv, giovedì 30 maggio, con il quinto appuntamento su Canale 5 alle 21.40. La serie con Can Yaman e Francesca Chillemi continua a piacere al pubblico e i vertici di Mediaset non possono che esserne contenti visto il boom di ascolti. Ormai siamo alle battute finali, stasera andrà in onda la penultima puntata, scoprimao dunque insieme cosa accadrà: ecco le anticipazioni.

Viola come il Mare 2, le anticipazioni di stasera

I due protagonisti Viola Vitale e Francesco Demir saranno sempre più vicini e insieme in attesa del ritorno di Farah si occuperanno della piccola Johanna. Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente la giornalista. Anche Viola, con l'avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Intanto Sonia uscita dal coma, lascia Palermo per una raggiungere località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola. L'accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna. Il ragazzo si rifiuta di collaborare, cosa che convince sempre di più l'ispettore della sua colpevolezza. L'intervento di Viola cambierà le cose? La protagonista in pericolo verrà aiutata da Lorenzo e successivamente farà una scoperta davvero inaspettata.