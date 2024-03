Juventus-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La Juventus affronta l'Atalanta per cercare di mantenere il secondo posto in Serie A e rimanere alle spalle dell'Inter. I milanesi ormai hanno cinque punti di vantaggio e continuano a vincere. I bianconeri, invece, arrivano da una sconfitta importante contro il Napoli nell'ultima giornata e devono fare nuovi punti per allontanare il Milan e di conseguenza mantenere il posto nelle prime tre posizioni. L'Atalanta, invece, sta sgomitando per conquistare la quarta posizione con Roma e Bologna, anche loro con la Champions League nel mirino.

Lazio, Sarri: «Con l'Udinese sarà dura ma ripartiamo. Moggi? Ho difficoltà a rispondere a un radiato»