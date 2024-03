Fiorentina-Milan, dove vederla e le formazioni ufficiali: Pioli senza Hernandez e Pulisic

La Fiorentina torna in campo dopo la scomparsa del dg Barone per la trentesima giornata di Serie A contro il Milan. L'ultima partita giocata è quella contro il Maccabi Haifa del 14 marzo, mentre i rossoneri hanno vinto nel fine settimana prima della sosta contro il Verona. Succero per 3-1 per Leao e compagni, che sono alla rincorsa dell'Inter anche se ormai i nerazzurri sembrano lontanissimi. Sono 14 i punti di distacco dai cugini e mancano solo nove partite al termine. La Fiorentina ha messo gli occhi sulla Conference League e spera di qualificarsi come gli scorsi due anni.

Il volo del Milan per Firenze ha un problema tecnico, il pilota costretto a tornare indietro dopo il decollo