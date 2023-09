Roma, Atalanta e Fiorentina: ecco le liste per Europa e Conference League

Il prossimo 21 settembre comincerà ufficialmente il viaggio delle italiane in Europa e Conference 2023/24. È tempo di scelte quindi per gli allenatori, che hanno diramato la lista dei calciatori utilizzabili nella rassegna europea. Tante conferme e alcune sorprese: in Europa League la Roma esclude Azmoun e Kristensen per fare spazio a Lukaku, mentre l'Atalanta non lascia a casa nessuno, inserendo anche l'infortunato El Bilal Touré e puntando sul rilancio di Miranchuk. In Conference invece la Fiorentina tiene fuori dall'elenco Castrovilli, mentre Sabiri e Kokorin sono a un passo dall'addio. Ecco l'elenco completo.