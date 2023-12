Kevin Zeroli, chi è il baby del Milan subentrato a Loftus-Cheek contro il Sassuolo: ruolo, età e carriera

Il nome di Kevin Zeroli a molti suonerà come nuovo, ma non a tutti i tifosi del Milan che lo hanno visto all'opera nelle amichevoli pre campionato. Il suo talento è noto ai meneghini e soprattutto a Stefano Pioli che stasera contro il Sassuolo ha deciso di farlo esordire. Al 73' il tecnico rossonero, tornato al centro delle polemiche dopo il pareggio con la Salernitana, ha deciso di sostituire Loftus-Cheek con il centrocampista della Primavera. In molti però si sono chiesti: chi è Kevin Zeroli?

