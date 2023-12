Milan, sfatato il tabù Sassuolo: a San Siro decide un gol di Pulisic e Pioli sorride

Il Milan vince 1-0 grazie al sesto sigillo di Pulisic e sfata il tabù Sassuolo. A San Siro, davanti a Marco Van Basten (che al Meazza mancava da tempo), Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo, tenendosi stretta la panchina del Diavolo. I rossoneri fanno comunque fatica anche per meriti del Sassuolo, che chiude ogni varco senza lasciare spazi. Cercano di colpire con qualche conclusione da fuori, ma senza trovare fortuna. La prima conclusione è di Reijnders parata da Consigli. Sulla ribattuta arriva Giroud che serve Bennacer, bravo a insaccare di piatto, ma l'arbitro Marinelli annulla per fuorigioco. Un altro tiro è quello di Bennacer che sfiora il palo.

Milan non bello, ma efficace

Il Sassuolo fa sfogare il Milan e cerca di ripartire, dopo essersi salvato sul gol di Rafael Leao annullato per fuorigioco per la seconda volta. Al 33' sale in cattedra Berardi, che riceve palla, si accentra e impegna Maignan con un sinistro a giro. Il portiere francese si salva con un bellissimo intervento, deviando in angolo. Nella ripresa iniziano meglio i neroverdi, ma nel loro momento migliore il Milan sblocca il risultato. Siamo al 14': bellissimo filtrante di Bennacer, Tressoldi non ci arriva, il pallone è di Pulisic che batte Consigli. Per lo statunitense è il sesto sigillo. Passano 4' e Pioli fa i primi due cambi: escono Bennacer e Giroud, entrano Adli e Jovic. Il Milan sembra rilassarsi e rischia qualcosa con Laurentie, ma anche in questa occasione Maignan non si fa sorprendere.

Non è un Diavolo bellissimo, ma alla fine conquista tre punti importanti.