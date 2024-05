Fiorentina-Napoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La trentasettesima giornata di Serie A vede la Fiorentina affrontare il Napoli in uno scontro diretto per l'Europa. entrambi i club sono in corsa per un posto nelle prossime competizioni della Uefa, con gli azzurri che possono ancora sperare nell'Europa League. La Viola ha la possibilità di accedervi anche grazie alla vittoria della Conference League, con la finale che si tiene ad Atene il 29 maggio. Alzare al cielo il trofeo contro i padroni di casa dell'Olympiacos è l'obiettivo di Bonaventura e compagni che per la seconda volta approdano nell'ultimo atto del torneo. Nell'ultima partita, Italiano ha vinto contro il Monza 2-1, mentre Calzona ha perso contro il Bologna che ha siglato 2 gol nel primo quarto d'ora.

