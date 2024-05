Slovacchia, il premier Robert Fico portato in auto dopo gli spari

Sarebbe stato un uomo di 71 anni, originario di Levice, a sparare al primo ministro slovacco Robert Fico. Lo riporta l'emittente locale Tv Joj spiegando che la polizia lo ha fermato. Mentre era in manette, l'uomo ha comunicato con le forze dell'ordine. Intanto "Pravda" ha pubblicato le immagini che riprendono Fico subito dopo gli spari trasportato in auto dalle guardie del corpo. Robert Fico, chi è il presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione