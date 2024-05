Jasmine Paolini: età, altezza, ranking Atp. Chi è la tennista italiana in semifinale nel doppio con Sara Errani agli Internazionali di Roma

Forse avrebbe sognato di arrivare in semifinale nel singolare. Ma Jasmine Paolini, numero uno del tennis femminile italiano, sorride sempre. Ed è anche questo entusiasmo che ha portato lei e Sara Errani in semifinale nel torneo di doppio al Foro Italico agli Internazionali di Roma. L'appuntamento è alle 14 di venerdì 17 maggio. Sfideranno Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, teste di serie numero 8, che quest'anno sono arrivate in finale al Qatar Ladies Open, il WTA 1000 di Doha. Se dovessero batterle, conquisterebbero la finale.