Ryder Cup, niente Tiger Woods per il Team Usa: il vice capitano è Stewart Cink

Manca sempre meno alla Ryder Cup 2023, che per la prima volta nella sua storia sbarca in Italia, a Roma sul circuito del Marco Simone Golf & Country Club. Dal 29 settembre all'1 ottobre il team Europe sfiderà quello Usa, che già nelle scorse settimane ha festeggiato la qualificazione di Scottie Scheffler, leader del world ranking, e di Wyndham Clark. Il golfista statunitense ha vinto l'ulimo US Open, guadagnandosi l'11esimo posto nel ranking mondiale.

Ryder Cup, Scheffler è il primo qualificato del team Usa

Nelle ultime ore è arrivata un'altra novità: Zach Johnson, capitano della compagine americana, ha individuato in Stewart Cink il quinto e ultimo vicecapitano degli Usa. Il 50enne di Huntsville si aggiunge così a Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk e Fred Couples. Niente nomina quindi per Tiger Woods, che spera comunque di partecipare nonostante i tanti problemi fisici che lo perseguitano da tempo.