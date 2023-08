Rugby Italia, i 33 convocati per i Mondiali in Francia (Parisse non c'è): il ct Crowley sceglie 4 mediani di mischia. Il calendario

Rugby Italia verso i Mondiali in Francia

«Ma Parisse non è convocato?», chiedono perplessi i colleghi stranieri. «No, non c'è, ma si sapeva» rispondi a Stephen, Mark e Richard che incalzano, sempre più perplessi: «Ma come? Gli azzurri convocati sono tutti meglio di lui?».

«Scusa, ciao, richiama più tardi, per favore...».

Triste e inutile spiegare a chi fa domande logiche e non ha seguito le vicende italiche che nei mesi scorsi hanno portato alla miope esclusione del migliore giocatore italiano di tutti tempi che si era dato disponibile, all'approssimarsi del suo 40esimo compleanno, per vestire ancora la maglia della nazionale dopo una fantastica stagione con il Tolone.

Sarebbe stato il primo, e probabilmente l'ultimo, giocatore nella Storia a correre e placcare in sei Mondiali mentre dava il suo immenso contributo di talento e di esperienza a una squadra in cui solo 9 dei 33 convocati hanno già affrontato una Coppa del Mondo. Il ct Kieran Crowley ha deciso che non c'era bisogno di lui, il che è pienamente nelle sue prerogative, senonché la sua autorevolezza è stata frantumata proprio all'indomani di quel "no" al capitano dei capitani azzurri dalla decisione della Federazione di dargli il benservito subito dopo la fine dei Mondiali in Francia che iniziano l'8 settembre.

Il neozelandese che ha respinto un asso come Parisse in virtù - si immagina - di un progetto basato su una squadra giovane avrebbe voluto prolungare il suo contratto che scadeva a giugno 2024, ma per la Fir non era lui il ct adatto ad arrivare ai Mondiali 2027 e quindi tanti saluti e avanti con il nuovo tecnico, l'argentino Gonzalo Quesada.

Sì, inutile perdere tempo a spiegare queste mestizie ai colleghi stranieri che non vedevano l'ora di intervistare l'azzurro più conosciuto al mondo, l'unico che avrebbe potuto giocare con gli All Blacks (detto da John Kirwan, un All Black), il primo a disputare sei Mondiali.

Ecco allora i convocati: 19 avanti, 14 trquarti e nessuna vera sorpresa se non quella della convocazione di 4 mediani di mischia, giocatori eclettivi che possono giocare anche in altri ruoli.

Il calendario del'Italia ai Mondiali

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 28 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 46 caps)*

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 12 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 22 caps)*

Federico ZANI (Benetton Rugby, 23 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)*

Epalahame FAIVA (svincolato, 7 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 14 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

Dino LAMB (Harlequins, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 44 caps)*

David SISI (Zebre Parma, 28 caps)*

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 28 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)*

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 15 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 6 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 74 caps)**

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 26 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 25 caps)

Luca MORISI (svincolato, 46 caps)*

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 13 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 11 caps)

Montanna IOANE (Lione, 20 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 2 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 3 caps)