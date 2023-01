Rugby Italia, Sergio Parisse a giugno si ritira, ma a 39 anni lascia aperta la porta alla nazionale e al sesto mondiale record

Sergio Parisse questa volta non lascia dubbi: questa è la sua ultima stagione in campo e quindi a giugno giocherà l'ultima partita per il Tolone. Ma il più fenomenale giocatore di sempre del rugby italiano («L'unico che avrebbe potuto giocare per gli All Blacks», sir John Kirwan dixit) lascia uno spiraglio per la nazionale e per un record davvero unico non solo nel regno del rugby: disputare sei Mondiali, una circostanza invero marziana perché finora a infilarne cinque ci sono riusciti solo in tre. Ovvero lui stesso, Mauro Bergamasco e il samoano Brian Lima, quest'ultimi due già ampiamente ritirati.

Beata la nazionale in cui la concorrenza è tale da non permettere questi exploit di lonegvità? Certo, ma al tempo stesso bisogna inchinarsi di fronte a campioni capaci di restare così a lungo su un ring spietato come il rugby internazionale.

A RugbyRama, periodico francese, il numero 8 (terza linea centro ha detto): «Con il rugby di campionato è la mia ultima stagione di sicuro, per la nazionale non ci metto una croce sopra. Credo di essere ancora nel radar dei selezionatori, quindi per adesso mi concentro sul restare in forma e disponibile. Se mi chiameranno risponderò con grande piacere».

Parisse, nato 39 anni fa da genitori dell'Aquila e di Cosenza a La Plata, in Argentina, ha giocato dal 2002 per 142 volte in azzurro (record per l'Italia) facendo per 92 volte il capitano (idem, con solo Richie McCaw, due volte campione del mondo della Nuova Zelanda, che ha fatto meglio di lui in assoluto).

Due scudetti e una coppa Italia con il Treviso, due Scudi di Brennus e una Challenge Cup (sarebbe Europa league) con lo Stade Francais di Parigi in cui ha giocato per 13 stagioni divenendone una bandiera prima di trasferirsi quattro stagioni fa a Tolosa.

Sposato con la romana Silvia Bragazzi: la coppia ha due figli.