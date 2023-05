Rugby Italia, Sergio Parisse escluso dalle convocazioni per i Mondiali in Francia. Perché è una scelta miope. Elenco e calendario

Sergio Parisse aveva ragione a sentire puzza di bruciato: il ct della nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley non lo ritiene all'altezza di essere inserito fra i migliori 46 azzurrabili in vista del campionato del mondo che inizierà l'8 settembre in Francia, guardacaso il paese da cui ora si stanno alzando interrogativi grandi come la torre Eiffel. «Ma davvero l'Italia pensa di poter fare a meno del giocatore che, alla vigilia dei 40 anni (12 settembre), continua a fare la differenza in un campionato massacrante come il Top 14, il campionato per club più duro che esista? Ma davvero Crowley ha giocatori così più forti di lui da tenerlo fuori? E perché rinunciare, oltre al suo sostegno tecnico che resta enorme anche a quell'età, a un clamoroso ritorno mediatico per l'Italia che invece finirà ben presto nel buio perché non ha alcunissima speranza di passare per la prima volta ai quarti di finale? Ovvero, perché rinunciare alla fantastica e forse mai più realizzabile notizia di un giocatore che disputa sei mondiali? Ecco Parisse, 142 caps per l'Italia fino al 2019, ha la possibilità di scrivere questo record che difficilmente altre stelle di Ovalia potranno uguagliare o superare perché nel rugby ipertrofico attuale nemmeno Superman riuscirebbe a mettere a segno tale filotto di sei coppe del mondo.

Interrogativi e circostanze che - vedrete - da oggi in poi terranno banco sui media internazionali ben più di quelli italici.

Insomma, il caso Parisse coinvolge gli stessi vertici della federazioni a cominciare dal presidente Marzio Innocenti: qual è la strategia, anche di comunicazione, per i prossimi mondiali? Mondiali che per adesso offrono due partite senza storia perché scontate (quelle contro le "piccole" Namibia e Uruguay) e due partite senza storia in quanto dal risultato arciscontato (Francia, in casa e da numero uno al mondo, e Nuova Zelanda), ergo si tratta di quei mondiali, purtroppo già vissuti, in cui non si può nemmeno aggrapparsi a un miracolo. Ecco, ci fosse anche da parlare di Parisse, la luce sull'Italia anche da parte dei media stranieri sarebbe assai meno fioca.

E poi, al di là delle frasi stereotipate del ct che trovate sotto (ma poi il ct resterà davvero fino al giugno 2024 come da attuale contratto o se ne andrà a ottobre subito dopo i Mondiali perché attirato altrove?), nell'elenco dei 46 figurano giocatori sì di qualità, ma che con tutta evidenza solo adesso hanno risposto "presente" alla convocazione perché hanno scoperto che ai Mondiali con la loro "prima" nazionale non ci andranno nemmeno a piedi: vedi, per tutti, Paolo Odogwu, ala inglese ora allo Stade Francais, che l'anno scorso aveva preferito temporaggiare rispetto alle chiamate dall'Italia perché sperava di giocare nel Sei Nazioni e quindi ai Mondiali con l'Inghilterra. Anche di Dino Lamb, seconda linea degli Harlequins, non si sono mai letti proclami d'amore per l'Italia, invece ora appare nelll'elenco. C'è anche Monti Ioane, certo un asso, che però non è stato disponibile per l'ultimo Sei Nazioni. Almeno di quest'ultimo si sapeva la trafila, ma insomma. Lo stesso Innocenti ha detto e ridetto che in azzurro possono andare solo coloro che hanno sempre dimostrato "attaccamento" alla maglia dell'Italia.

Invece di Parisse, che ha fatto sapere da mesi di essere disponibile e di cui non è in dubbio la passione per la maglia azzurra, il ct ed evidentemente la federazione non hanno bisogno. Le strade di Crowley e dell'Italia in ottobre (o al più a giugno 2024) comunque si divideranno, mentre già ora dovrebbe essere aperto il cantiere di quelle che potrebbero legare il campione (giocatore al mondiale e poi si vedrà) al movimento italiano guidato da Innocenti. Moral suasion se ne prevedono? Per ora pare di noi, si vedrà nelle prossime settimane anche in relazione al boato che questa esclusione sta già provocando.

Il ct

“Vivremo un periodo molto lungo, formativo e interessante a Pergine Valsugana in preparazione di uno dei momenti più importanti nella vita di uno sportivo come il Mondiale. Avremo a disposizione una rosa allargata con giocatori che seguiranno un lavoro preciso e mirato in base al ruolo e alle singole necessità. Nei primi due raduni il gruppo non sarà al completo in modo da dare il giusto recupero a tutti gli atleti e consentire loro di essere nelle migliori condizioni possibili per i Test Match pre-mondiali. Nel primo raduno di luglio il gruppo sarà al completo. Sarà molto importante avere l’apporto di tutti i componenti del team – giocatori e staff – per proseguire nella costruzione e consolidamento delle fondamenta di questo gruppo” ha dichiarato Kieran Crowley.

Questa la lista allargata degli atleti selezionati per i raduni di Pergine Valsugana:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente)

Pietro CECCARELLI (Brive, 26 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 30 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps) – a disposizione dall’1 luglio

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 19 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)



Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Epalahame FAIVA (Hurricanes, 5 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps)



Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Edoardo IACHIZZI (Vannes, 5 caps)

Dino LAMB (Harlequins, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps)

David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)



Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 26 caps) - capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)



Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Martin PAGE-RELO (Stade Toulousain, esordiente)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)



Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 71 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 24 caps)



Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

Luca MORISI (London Irish, 44 caps)



Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 17 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 12 caps)

Paolo ODOGWU (Stade Francais, esordiente)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 44 caps)



Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Gloucester Rugby, 20 caps)



Questo il programma dei raduni estivi dell’Italia

5-9 giugno, Pergine Valsugana

18-24 giugno, Pergine Valsugana

7-13 luglio, Pergine Valsugana

13-16 luglio Corvara (attività di Team Building con Esercito Italiano)



Questo il calendario dei Test Match estivi dell’Italia

29.07 Scozia v Italia, Edimburgo

05.08 Irlanda v Italia, Dublino

19.08 Italia v Romania, sede TBC

26.08 Italia v Giappone, sede TBC



Questo il calendario delle partite dell’Italia nel girone della RWC 2023:

09.09 Italia v Namibia, Saint-Etienne ore 13

20.09 Italia v Uruguay, Nizza ore 17.45

29.09 Nuova Zelanda v Italia, Lione ore 21

06.10 Francia v Italia, Lione ore 21