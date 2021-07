Diretta Italia-Corea del Sud live, finale sciabola maschile a Tokyo 2020

Mercoledì 28 Luglio 2021, 09:04

Altra finale olimpica per la scherma azzurra, che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha condotto fino all'atto ultimo della sciabola maschile a squadre il trio Aldo Montano, Enrico Berrè e Luca Curatoli. L'ultimo avversario che separa la rappresentativa italiana dal secondo oro nel medagliere per nazioni è la Corea del Sud, dopo che nelle semifinali era stata superata l'altra grande favorita della specialità, quell'Ungheria guidata da Áron Szilágyi, pluriolimpionico già carnefice della medaglia d'argento italiana nell'indiviudale, Luigi Samele, sostituito in giornata proprio da Montano per una noia muscolare.