Federica Pellegrini, quinta finale alle Olimpiadi nei 200 stile libero. Poi piange: «Ora la mia ultima gara»

Federica Pellegrini è nella storia: la Divina centra la sua quinta finale alle Olimpiadi nei 200 stile libero strappando il pass con il settimo tempo a Tokyo 2020 nelle semifinali andate in scena alle 3:30 della notte italiana. E così è diventata la prima donna nella storia (nel nuoto ci è riuscito Michael Phelps nei 200 farfalla tra il 2000 e il 2016) a disputare cinque finali consecutive nella stessa specialità. Ieri era riuscita ad andare avanti grazie al 15° tempo sui 16 disponibili nelle batterie. Per questo arrivare in finale sembrava quasi impossibile per la Divina. Che però ha sorpreso tutti, partendo addirittura dall'ottava corsia. Ma con 1'56''44 è arrivata terza nella sua semifinale: un tempo che è stato sufficiente per centrare la quinta finale da Atene 2004. Per lei è come aver vinto una medaglia.

E subito dopo scoppia a piangere: «Era un obiettivo in questa Olimpiade più che mai difficile perché il livello si è alzato molto - ha detto senza riuscire a trattenere le lacrime e l'emozione a Rai Sport -. Ci abbiamo provato fino alla fine con uno staff meraviglioso che mi ha seguito in maniera ineccepibile in questi due anni. Era questo l'obiettivo di questa Olimpiade, non era l'obiettivo minimo. Non sono una che si racconta balle, è un anno che nuoto 1'56'. Adesso sarà solo divertimento: sono strafelice di essere lì e di fare il mio ultimo 200 stile olimpico, è molto bello. Dentro ci sono venti anni di vita».

Benedetta Pilato, dopo la squalifica (e la delusione) il ritorno in Italia: a Tokyo 2020 salterà anche le staffette

I tempi: ha virato a 27"54, 57"11 e 1'27"04. Una gara da vera combattente, come ha già dimostrato di essere nella sua carrierae immensa. Quando ha toccato ha guardato il cronometro per controllare i tempi di qualifica e si è messa le mani sul volto. Ha pianto e poi è uscita dalla vasca, ancora in preda all'emozione. La più veloce è stata la neo campionessa olimpionica australiana dei 400 sl, Ariarne Titmus in 1'54"82, seguita da Siobhan Haughey un 1'55"16 e dalla americana Katie Ledecky in 1'55"34. Per la Pellegrini ora la quinta finale olimpica: finora un argento, un oro, un quinto e un quarto posto. Solo il fenomeno Micheal Phelps era riuscito a qualificarsi dal 2000 al 2016 in cinque finali consecutive nei suoi 200 farfalla.

La stagione: dal Covid al pass di Riccione

Un'annata tutt'altro che facile quella della Pellegrini, che è stata colpita (e duramente) anche dal Covid prima dell'International Swimming League di ottobre. Poi dopo il recupero, il pass per Tokyo strappato a Riccione a fine marzo. Agli Europei per pochi centesimi ha perso l'oro, poi il Settecolli dove aveva nuotato in 1'56''23. Oggi l'emozione vera di Tokyo.